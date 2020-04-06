У Британії госпіталізованого через коронавірус прем’єра Джонсона перевели до реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Боріса Джонсона після госпіталізації з коронавірусною інфекцією помістили у реанімаційне відділення, повідомляє ВВС, передає УНН.
За повідомленнями, протягом сьогоднішнього дня стан Джонсона погіршився і лікарі вирішили перевели його до реанімаційного відділення лікарні.
Раніше сьогодні стало відомо, що Джонсона доправили до лікарні, щоб зробити додаткові тести через 10 днів після того, як у нього виявили коронавірус. В офісі прем’єр-міністра такий крок назвали запобіжним заходом.
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Джонсон працював з дому з 27 березня, коли стало відомо, що він інфікувався.
5 квітня британська королева Єлизавета II виступила зі спеціальним зверненням до народу через епідемію коронавірусу.
У Великій Британії, за офіційними даними, понад 42 тисячі заражених коронавірусом і більш ніж 4,3 тисячі померлих.