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Зеленський звернувся до госпіталізованого британського прем'єра Джонсона

Зеленський звернувся до госпіталізованого британського прем'єра Джонсона

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підбадьорив госпіталізованого прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Слова підтримки Глава держави написав у Twitter, передає УНН.

"Залишайтеся здоровим, Борисе Джонсоне! Ми всі співпереживаємо вам і бажаємо швидкого одужання! Разом ми це подолаємо!"- написав Президент.

Нагадаємо, британський прем'єр Джонсон захворів COVID-19.

Напередодні у Великій Британії було госпіталізовано прем'єр-міністра Джонсона.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

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