Зеленський звернувся до госпіталізованого британського прем'єра Джонсона
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підбадьорив госпіталізованого прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Слова підтримки Глава держави написав у Twitter, передає УНН.
"Залишайтеся здоровим, Борисе Джонсоне! Ми всі співпереживаємо вам і бажаємо швидкого одужання! Разом ми це подолаємо!"- написав Президент.
Нагадаємо, британський прем'єр Джонсон захворів COVID-19.
Напередодні у Великій Британії було госпіталізовано прем'єр-міністра Джонсона.
Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020