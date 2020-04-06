Зеленский обратился к госпитализированному британскому премьеру Джонсону

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 97270 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102703 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104787 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103858 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112297 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100550 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105087 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106592 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131528 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130442 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обратился к госпитализированному британскому премьеру Джонсону

Зеленский обратился к госпитализированному британскому премьеру Джонсону

Киев  •  УНН

 • 16116 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подбодрил госпитализированного премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Слова поддержки Глава государства написал в Twitter, передает УНН.

"Оставайтесь здоровым, Борис Джонсон! Мы все сопереживаем вам и желаем скорейшего выздоровления! Вместе мы это преодолеем!" - написал Президент.

Напомним, британский премьер Джонсон заболел COVID-19.

Накануне в Великобритании был госпитализирован премьер-министр Джонсон.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

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