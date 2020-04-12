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Прем’єр-міністра Британії Джонсона виписали з лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

"Прем'єр-міністра Бориса Джонсона виписали з лікарні і він продовжить одужання в Чекерсі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп запропонував допомогу американських фармацевтичних компаній в лікуванні прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

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