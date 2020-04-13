У Бориса Джонсона негативний тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на коронавірус перед тим, як напередодні його виписали з лікарні. Про це повідомив прессекретар Джонсона Джеймс Слек, передає УНН з посиланням на Fox News.
"Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон дав негативний результат на коронавірус", - повідомив Слек.
Так, у неділю 55-річного прем'єра виписали з лікарні Святого Томаса в Лондоні, а потім він відправився в заміську резиденцію Чекерс, приблизно за 40 миль на північний захід від столиці.
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На даний момент, його, як і раніше, заміняє глава МЗС Домінік Рааб.
Раніше УНН писав, що прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні, де він проходив лікування від коронавірусу.