Прем'єр Великої Британії планує повернутися на роботу в понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує повернутися на Даунінг стріт вже в понеділок, повідомляє видання The Telegraph з посиланням на власні джерела, передає УНН.
За словами джерел, прем'єр-міністр доручив помічникам запланувати зустрічі з окремими міністрами Кабінету міністрів на наступному тижні, щоб повністю увійти в курс справ.
"Той факт, що у нього була телефонна аудієнція з королевою в середу ввечері, показує, що він вважає себе придатним для служби", - повідомило джерело газети.
Відзначається, що навіть коли він все ще хворів, Джонсон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом по телефону на початку цього тижня і в середу провів аудієнцію у королеви.
Як повідомляв УНН, 13 квітня стало відомо що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на коронавірус.
Нагадаємо, на початку місяця прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона після госпіталізації з коронавирусною інфекцією помістили в реанімаційне відділення.