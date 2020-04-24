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Премьер Великобритании планирует вернуться на работу в понедельник

Премьер Великобритании планирует вернуться на работу в понедельник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует вернуться на Даунинг стрит уже в понедельник, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

По словам источников, премьер-министр поручил помощникам запланировать встречи с отдельными министрами Кабинета министров на следующей неделе, чтобы полностью войти в курс дел.

"Тот факт, что у него была телефонная аудиенция с королевой в среду вечером, показывает, что он считает себя пригодным для службы", - сообщил источник газеты.

Отмечается, что даже когда он все еще болел, Джонсон провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом по телефону в начале этой недели и в среду провел аудиенцию у королевы.

Как сообщал УНН, 13 апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, в начале месяца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.

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