Джонсон подякував усім, хто підтримував його під час лікування від COVID-19

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 175538 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 131300 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 115279 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 122836 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 142677 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145064 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229782 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217337 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187531 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177287 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

2.7м/с
71%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 13119 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 12469 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 14432 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 12824 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 12073 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 175550 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 170304 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 289694 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 312112 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 393747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 140 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55476 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38382 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52776 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54319 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Джонсон подякував усім, хто підтримував його під час лікування від COVID-19

Київ • УНН

 • 13611 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон подякував всім за підтримку, яку він отримував під час боротьби з коронавірусом. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

Джонсон подякував усім, хто підтримував його під час лікування від COVID-19

“Дякую вам за всі чудові повідомлення, які ви мені надіслали, коли мені було погано, і за все, що ви робите, щоб захистити себе та інших”, — написав Джонсон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернувся в свою офіційну резиденцію на Даунінг-стріт, 10 після того, як переніс хворобу, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

На початку місяця прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона після госпіталізації з коронавірусною інфекцією помістили в реанімаційне відділення. 

13 квітня стало відомо що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляв УНН раніше, Президент Володимир Зеленський звернувся до британського прем’єр-міністра Борис Джонсона, якому діагностували COVID-19, і вказав: "Молимося за його здоров’я".

Thank you for all the wonderful messages you sent me when I was unwell, and for all you are doing to keep yourselves and others safe. pic.twitter.com/BSyXjUctZ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 1, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41