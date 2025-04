Джонсон подякував усім, хто підтримував його під час лікування від COVID-19

“Дякую вам за всі чудові повідомлення, які ви мені надіслали, коли мені було погано, і за все, що ви робите, щоб захистити себе та інших”, — написав Джонсон.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернувся в свою офіційну резиденцію на Даунінг-стріт, 10 після того, як переніс хворобу, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.

На початку місяця прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона після госпіталізації з коронавірусною інфекцією помістили в реанімаційне відділення.

13 квітня стало відомо що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав негативний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляв УНН раніше, Президент Володимир Зеленський звернувся до британського прем’єр-міністра Борис Джонсона, якому діагностували COVID-19, і вказав: "Молимося за його здоров’я".

Thank you for all the wonderful messages you sent me when I was unwell, and for all you are doing to keep yourselves and others safe. pic.twitter.com/BSyXjUctZ0

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 1, 2020