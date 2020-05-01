Джонсон поблагодарил всех, кто поддерживал его во время лечения от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поблагодарил всех за поддержку, которую он получал во время борьбы с коронавирусом. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.
"Благодарю вас за все замечательные сообщения, которые вы мне прислали, когда мне было плохо, и все, что вы делаете, чтобы защитить себя и других", - написал Джонсон.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после того, как перенес болезнь, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.
В начале месяца премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.
13 апреля стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил отрицательный результат теста на коронавирус.
Как сообщал УНН ранее, Президент Владимир Зеленский обратился к британскому премьер-министру Борису Джонсону, которому диагностировали COVID-19, и указал: "Молимся за его здоровье".
Thank you for all the wonderful messages you sent me when I was unwell, and for all you are doing to keep yourselves and others safe. pic.twitter.com/BSyXjUctZ0- Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) May 1, 2020