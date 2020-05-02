Джонсон назвав сина на честь лікарів, які "врятували" його від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Новонародженого сина прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона назвали на честь лікарів, які "врятували" життя політика через ускладнення коронавірусної хвороби. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
"Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс назвали свого новонародженого сина Вілфредом Лоурі Ніколасом Джонсоном - на честь двох лікарів інтенсивної терапії, які, за їхніми словами, врятували життя британському лідеру, коли він боровся із ускладненнями через COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сімондс оголосила ім'я новонародженого сина Джонсона у суботу в Instagram.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Бориса Джонсона народився син. Пізніше його привітав з цим Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Джонсон подякував усім, хто підтримував його під час лікування від COVID-19.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повернувся в свою офіційну резиденцію на Даунінг-стріт, 10 після того, як переніс хворобу, викликану коронавірусом SARS-CoV-2.
На початку квітня прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона після госпіталізації з коронавірусною інфекцією помістили в реанімаційне відділення.