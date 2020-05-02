Джонсон назвал сына в честь врачей, которые "спасли" его от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Новорожденного сына премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвали в честь врачей, которые "спасли" жизнь политика из-за осложнений коронавирусной болезни. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс назвали своего новорожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном - в честь двух врачей интенсивной терапии, которые, по их словам, спасли жизнь британскому лидеру, когда он боролся с осложнениями из-за COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Симондс объявила имя новорожденного сына Джонсона в субботу в Instagram.
Как сообщалось ранее в УНН, у Бориса Джонсона родился сын. Позже его поздравил с этим Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, Джонсон поблагодарил всех, кто поддерживал его во время лечения от COVID-19.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после того, как перенес болезнь, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.
В начале апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.