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Джонсон назвал сына в честь врачей, которые "спасли" его от COVID-19

Киев • УНН

 • 24962 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Новорожденного сына премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона назвали в честь врачей, которые "спасли" жизнь политика из-за осложнений коронавирусной болезни. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Джонсон назвал сына в честь врачей, которые "спасли" его от COVID-19

"Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс назвали своего новорожденного сына Вилфредом Лоури Николасом Джонсоном - в честь двух врачей интенсивной терапии, которые, по их словам, спасли жизнь британскому лидеру, когда он боролся с осложнениями из-за COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Симондс объявила имя новорожденного сына Джонсона в субботу в Instagram.

Как сообщалось ранее в УНН, у Бориса Джонсона родился сын. Позже его поздравил с этим Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, Джонсон поблагодарил всех, кто поддерживал его во время лечения от COVID-19.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после того, как перенес болезнь, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.

В начале апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после госпитализации с коронавирусной инфекцией поместили в реанимационное отделение.

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