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У Бориса Джонсона народився син

У Бориса Джонсона народився син

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Сьогодні, 29 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його наречена Керрі Симондс повідомили, що в них народився син. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Так, у заяві пари йдеться, що в них "сьогодні вранці в лондонській лікарні народився здоровий хлопчик".

"Прем'єр-міністр та пані Симондс із задоволенням оголосили про народження здорового хлопчика в лондонській лікарні рано вранці", - повідомила речник прем'єр-міністра та додала, що прем'єр-міністр та його наречена хотіли б подякувати "фантастичній команді для материнства Національної системи охорони здоров'я" за це.

Додамо, що 55-річний Джонсон та 32-річна Керрі Сімондс оголосили ще в березні, що вони очікують дитину "раннім літом", і що вони заручилися наприкінці минулого року.

Раніше УНН писав, що британський прем'єр Джонсон повернувся до виконання своїх обов'язків після одужання від COVID-19.

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