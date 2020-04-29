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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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У Бориса Джонсона родился сын

У Бориса Джонсона родился сын

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сегодня, 29 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Керри Симондс сообщили, что у них родился сын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Так, в заявлении пары говорится, что у них "сегодня утром в лондонской больнице родился здоровый мальчик".

"Премьер-министр и госпожа Симондс с удовольствием объявили о рождении здорового мальчика в лондонской больнице рано утром", - сообщила пресс-секретарь премьер-министра и добавила, что премьер-министр и его невеста хотели бы поблагодарить "фантастическую команду для материнства национальной системы здравоохранения" за это.

Добавим, что 55-летний Джонсон и 32-летняя Керри Симондс объявили еще в марте, что они ожидают ребенка "ранним летом", и что они обручились в конце прошлого года.

Ранее УНН писал, что британский премьер Джонсон вернулся к исполнению своих обязанностей после выздоровления от COVID-19.

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