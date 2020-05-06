Количество инфицированных коронавирусом в Ровенской области перевалило за 800 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на вечер 6 мая на Ровенщине подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
Так, новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены у:
— 8 жителей из Ровно.
— 22 из Ровенского района (2 — пгт Клевань, 1 — пгт Квасилов, 19 — с.Зоря)
— 1 из Гощанского района (с.Подоляны)
— 1 из Сарны;
— 2 из Корецкого района (с.Свитанок)
— 1 из м.Вараш;
— 2 из Здолбуновского района (Здолбунов и с.Богдашив)
Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 17 до 82 лет.
“Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 832 случая заболевания COVID-19. Из них 19 летальных. Сегодня умерла 80-летняя женщина из Сарн. И уже 124 человека выздоровели. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирование у 24 ровенчан”, — сообщил Коваль.
Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 309 образцов.
“Больницы в Ровенской заполнены COVID-больными на 20%. В области дефицита мест для больных коронавирус нет”, — добавил председатель ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.