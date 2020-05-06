Кількість інфікованих коронавірусом на Рівненщині перевалила за 800 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Станом на вечір 6 травня на Рівненщині підтверджено 37 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.
Так, нові випадки зараженням коронавірусом SARS-CoV-2 виявлені у:
8 мешканців з м.Рівне.
22 з Рівненського району (2 — смт Клевань, 1 — смт Квасилів, 19 — с.Зоря);
1 з Гощанського району (с.Подоляни);
1 з м.Сарни;
2 з Корецького району (с.Світанок);
1 з м.Вараш;
2 із Здолбунівського району (м.Здолбунів і с.Богдашів)
Голова ОДА повідомив, що вік хворих склав від 17 до 82 років.
“Таким чином на Рівненщині зареєстровано 832 випадки захворювання на COVID-19. З них 19 летальних. Сьогодні померла 80-річна жінка з м.Сарни. І вже 124 людини одужало. Двічі негативний результат ПЛР-тестування у 24 рівнян”, — повідомив Коваль.
Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 309 зразків.
“Лікарні на Рівненщині заповнені COVID-хворими на 20%. В області дефіциту місць для хворих на коронавірус немає”, — додав голова ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.