"Киевского террориста" будут судить без журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Так называемого "киевского террориста" - гражданина Узбекистана, который вчера угрожал взорвать столичный бизнес-центр, будут судить без присутствия СМИ, передает корреспондент УНН.
Так, в 15:30 в Печерском райсуде Киева будут выбирать меру пресечения террористу, который 3 августа захватил отделение банка в БЦ "Леонардо". Однако журналистов на судебное заседание не допустят.
В связи с выявлением коронавируса у работников суда, в соответствии с приказом главы суда, допуск лиц, не являющихся участниками судебного процесса ограничен до 10 августа включительно.
Напомним, "киевском террористу" сообщено о подозрении.
Как сообщалось, операция по задержанию злоумышленника, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре, проведена успешно.
Напомним, в МВДе прокомментировали связь "киевского" и "луцкого" террористов.
Как сообщалось ранее в УНН, в столичном бизнес-центре "Леонардо" человек угрожал взорвать бомбу. Он держал в заложниках одного человека.
Мужчина требовал выхода в прямой эфир. Также он заявлял, что к его ноге привязан трос, соединявший его с детонатором. И если его убьют, сдетонирует взрывчатка в его рюкзаке.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, человек, который в столичном бизнес-центре угрожал взрывом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович.
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В Киеве была введена спецоперация, которой руководила СБУ. В конце концов мужчину захватили живым, взрыва не произошло.
По факту теракта открыто уголовное производство.