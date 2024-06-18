В соцсетях пропагандисты распространили фейк, что Киевский симфонический оркестр сбежал в Германию, ведь 2/3 его музыкантов являются мужчинами мобилизационного возраста. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности развенчали ложь и разъяснили ситуацию, передает УНН.

Киевский симфонический оркестр сбежал в Германию, ведь 2/3 его музыкантов являются мужчинами мобилизационного возраста. Такое со ссылкой на публикацию русскоязычной службы Deutsche Welle пишут пропагандисты в Telegram. В Центре сразу же подчеркивают - информация неправдивая.

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"Правда: в публикации Deutsche Welle на самом деле отмечается, что накануне полномасштабного вторжения рф Киевский симфонический оркестр находился на гастролях в Германии. Власти Украины призвали руководителей и членов оркестра оставаться заграницей - чтобы представлять Украину в рамках культурной дипломатии, что является важным в условиях войны" - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что тезис россиян о якобы "побеге" оркестра из-за мобилизационного возраста участников является лишь плодом их больной фантазии для распространения нарратива о якобы "Украине как концлагере, из которого все бегут".