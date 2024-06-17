"путин" не скандировали: в Страткоме развенчали фейк о "кричалке" румынских болельщиков на матче с Украиной

Сегодня в Telegram распространялось видео, на котором румынские болельщики во время матча их сборной против Украины на Евро-2024, скандировали на стадионе имя российского диктатора владимира путина. На самом деле создатели фейков заменили звуковую дорожку, использовав для этого известную "кричалку" украинских болельщиков. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Как говорится в сообщении, в Telegram распространяется видео, на котором румынские болельщики во время матча их сборной против Украины на Евро-2024, скандировали на стадионе фамилию российского диктатора.

"Это видео - фейк. Фейкоделы заменили звуковую дорожку. При этом авторы фейка использовали известную "кричалку" украинских болельщиков о диктаторе, вырезав из нее часть. Вы сами знаете, какое слово вырезали фейкоделы", - говорится в сообщении.

Также в Telegram распространялось фото, на котором видно, что румынские болельщики вывесили флаг "днр". Однако, эта фотография также оказалась фейком.

Напомним

Подопечные Сергея Реброва неудачно стартовали на чемпионате Евро-2024. В первом поединке украинская сборная разгромно уступила сборной Румынии - 3:0.