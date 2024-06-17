"путін" не скандували: у Страткомі розвінчали фейк про кричалку румунських уболівальників на матчі з Україною
Київ • УНН
Румунські вболівальники були безпідставно звинувачені у скандуванні прізвища російського диктатора та нібито демонстрації прапора "днр" під час матчу Євро-2024 проти України, оскільки відео та фото, що поширювалися в Telegram, були підробленими фейками.
Сьогодні у Telegram ширилося відео, на якому румунські вболівальники під час матчу їх збірної проти України на Євро-2024, скандували на стадіоні ім’я російського диктатора владіміра путіна. Насправді фейкороби замінили звукову доріжку, використавши для цього відому "кричалку" українських уболівальників. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
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Як йдеться в повідомленні, в Telegram шириться відео, на якому румунські вболівальники під час матчу їх збірної проти України на Євро-2024, скандували на стадіоні прізвище російського диктатора.
"Це відео – фейк. Фейкороби замінили звукову доріжку. При цьому автори фейку використали відому "кричалку" українських уболівальників про диктатора, вирізавши з неї частину. Ви самі знаєте, яке слово вирізали фейкарі", - йдеться в повідомленні.
Також в Telegram ширилося фото, на якому видно, що румунські вболівальники вивісили прапор "днр". Однак, ця світлина також виявилася фейком.
Нагадаємо
Підопічні Сергія Реброва невдало стартували на чемпіонаті Євро-2024. У першому поєдинку українська збірна розгромно поступилася збірній Румунії - 3:0.