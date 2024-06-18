Київський симфонічний оркестр "втік" з України? У Центрі страткомунікацій спростували черговий російський фейк
Київ • УНН
Київський симфонічний оркестр залишився в Німеччині за порадою української влади, щоб представляти Україну через культурну дипломатію під час війни, а не тому, що його чоловіки-музиканти втекли від мобілізації, як брехливо стверджують російські пропагандисти.
У соцмережах пропагандисти поширили фейк, що Київський симфонічний оркестр втік в Німеччину, адже 2/3 його музикантів є чоловіками мобілізаційного віку. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розвінчали неправду та роз'яснили ситуацію, передає УНН.
Київський симфонічний оркестр втік в Німеччину, адже 2/3 його музикантів є чоловіками мобілізаційного віку. Таке з посиланням на публікацію російськомовної служби Deutsche Welle пишуть пропагандисти у Telegram. У Центрі одразу ж наголошують - інформація неправдива.
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"Правда: в публікації Deutsche Welle насправді зазначається, що напередодні повномасштабного вторгнення рф Київський симфонічний оркестр перебував на гастролях у Німеччині. Влада України закликала керівників і членів оркестру залишатися закордоном – аби представляти Україну в рамках культурної дипломатії, що є важливою в умовах війни", - йдеться у повідомленні.
У Центрі наголошують, що теза росіян про нібито "втечу" оркестру через мобілізаційний вік учасників є лише плодом їхньої хворої фантазії задля поширення наративу про нібито "Україну як концтабір, з якого всі тікають".