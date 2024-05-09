Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении и.о. главы КСУ Головатого

Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении исполняющего обязанности Главы Конституционного Суда Украины Сергея Головатого. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит, передает УНН со ссылкой на КСУ.

Детали

Киевский апелляционный суд 1 мая 2024 года рассмотрел апелляционную жалобу, поданную в интересах и.о. Главы КСУ Сергея Головатого на решение Голосеевского районного суда города Киева от 2 января 2024 года о признании его виновным в совершении административного правонарушения, определенного частью первой статьи 18846 КУоАП, и применении административного взыскания в виде штрафа в размере 1700 гривен на основании составленного НАПК протокола об административном правонарушении от 8 ноября 2023 года.

Коротко о ходе дела

В Конституционный Суд Украины 14 сентября 2023 года НАПК направило запрос с требованием предоставить информацию и копии определенных документов, часть из которых касалась конституционного производства.

КСУ предоставил НАПК запрашиваемую информацию и часть документов, отказав в остальных из-за отсутствия законных оснований их предоставления.

12 октября 2023 года НАПК внесло предписание и.о. Главы КСУ Сергею Головатому, в дальнейшем требуя предоставить копии всех документов.

8 ноября 2023 года НАПК составило протокол в отношении и.о. Председателя КСУ Сергея Головатого за невыполнение своих якобы "законных" требований.

По результатам рассмотрения протокола НАПК Голосеевский районный суд города Киева от 2 января 2024 года признал Сергея Головатого виновным в совершении административного правонарушения.

Добавим

Киевский апелляционный суд 1 мая 2024 года признал незаконным предписание НАПК и отменил постановление суда первой инстанции, учитывая следующее:

Голосеевский районный суд города Киева не проверил законность предписания НАПК;

установленный 9 июня 2016 года Порядок оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК по вопросам предотвращения коррупции отменен 6 декабря 2019 года приказом НАПК;

по состоянию на время внесения предписания от 12 октября 2023 года и составления протокола от 8 ноября 2023 года в отношении и.о. Главы КСУ Сергея Головатого нормативного урегулирования порядка оформления уполномоченными лицами НАПК предписаний о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" не было;

21 ноября 2023 года КСУ обжаловал предписание НАПК в Киевском окружном административном суде. Однако сведений о каких-либо процессуальных действиях административного суда в рамках этого дела до сих пор нет;

истребованные в предписании НАПК документы и информация непосредственно касались конституционного производства по делу № 2-1/2023 (125/23) по конституционному обращению 49 народных депутатов Украины о предоставлении заключения относительно конституционности Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированного Законом Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины", ратифицированного Законом Украины "О ратификации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации н

судья-докладчик по этому делу - Сергей Головатый;

апелляционный суд указал, что НАПК истребовал информацию и документы, которые непосредственно касаются конституционного производства, тогда как истребование таких материалов запрещено законом.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 247 КУоАП НАПК не имело права начать производство по делу об административном правонарушении, а начатое - подлежало закрытию из-за отсутствия события и состава административного правонарушения.

Установленные в ходе апелляционного рассмотрения обстоятельства свидетельствуют об отсутствии в материалах дела доказательств виновности и.о. Председателя КСУ Сергея Головатого в совершении административного правонарушения, определенного частью первой статьи 18846 КУоАП, а соответственно - и состава административного правонарушения.

Киевский апелляционный суд своим постановлением поданную в интересах Сергея Головатого апелляционную жалобу удовлетворил, постановление суда первой инстанции отменил и закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности на основании пункта 1 части первой статьи 247 КУоАП из-за отсутствия в его действиях состава административного правонарушения, определенного частью первой статьи 18846 КУоАП. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит - сказанно в сообщении.

Реакция Сергея Головатого

"Решение апелляционной инстанции четко установило незаконность действий НАПК как в отношении судьи-докладчика по конкретному делу, так и в отношении КСУ как института судопроизводства. Поэтому есть основания считать систему действий в этом деле со стороны НАПК как политическое давление на судью и Суд в целом, то есть вмешательство органа исполнительной власти в конституционное судопроизводство.

Напоказ получилось, что НАПК вступило в сотрудничество с неким адвокатом Владимиром Богатырем, который еще 22 июня 2023 года, недовольный как открытием производства по делу о заключении Харьковских соглашений 2010 года, так и тем, что судьей-докладчиком в нем определен Сергей Головатый, обратился к Президенту Украины В. Зеленскому с требованием "инициировать немедленное увольнение Сергея Головатого с должности судьи КСУ и с должности члена Венецианской Комиссии".

Именно это обращение В. Богатыря стало отправной точкой системных действий НАПК, направленных на препятствование конституционному судопроизводству в указанном деле. До сих пор конституционное производство по этому делу заблокировано.

Общеизвестно, что еще в июле 2023 года работники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства по делу о государственной измене В. Януковича и В. Богатыря (как тогдашнего заместителя министра юстиции) и соответственно направили в суд обвинительный акт о захвате этими двумя лицами государственной власти в 2010 году.

На этом фоне возникает не один вопрос. В частности, не на защиту ли частных интересов обвиняемых в государственной измене Януковича и Богатыря пристало НАПК? Такие действия работников НАПК - это их частная инициатива, или это продолжение традиции совка - выполнять приказы "высшего руководства"?

Жаль только, что к ряду противоправных действий НАПК присоединилась, сознательно или бессознательно, судья Голосеевского суда, которая принимала решение в первой инстанции", - прокомментировал и.о. Председателя КСУ Сергей Головатый судебное решение Киевского апелляционного суда.