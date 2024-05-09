Київський апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно в.о. голови КСУ Головатого

Київський апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно виконувача обов’язків Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого. Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає, передає УНН із посиланням на КСУ.

Деталі

Київський апеляційний суд 1 травня 2024 року розглянув апеляційну скаргу, подану в інтересах в.о. Голови КСУ Сергія Головатого на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 2 січня 2024 року про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, визначеного частиною першою статті 18846 КУпАП, та застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень на підставі складеного НАЗК протоколу про адміністративне правопорушення від 8 листопада 2023 року.

Коротко про перебіг справи

До Конституційного Суду України 14 вересня 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження.

КСУ надав НАЗК запитувану інформацію та частину документів, відмовивши в решті через брак законних підстав їх надання.

12 жовтня 2023 року НАЗК внесло припис в.о. Голови КСУ Сергію Головатому, надалі вимагаючи надати копії всіх документів.

8 листопада 2023 року НАЗК склало протокол стосовно в.о. Голови КСУ Сергія Головатого за невиконання своїх буцім-то "законних" вимог.

За результатами розгляду протоколу НАЗК Голосіївський районний суд міста Києва від 2 січня 2024 року визнав Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Додамо

Київський апеляційний суд 1 травня 2024 року визнав незаконним припис НАЗК та скасував постанову суду першої інстанції з огляду на таке:

Голосіївський районний суд міста Києва не перевірив законність припису НАЗК;

установлений 9 червня 2016 року Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК з питань запобігання корупції скасовано 6 грудня 2019 року наказом НАЗК;

станом на час унесення припису від 12 жовтня 2023 року та складення протоколу від 8 листопада 2023 року стосовно в.о. Голови КСУ Сергія Головатого нормативного врегулювання порядку оформлення уповноваженими особами НАЗК приписів про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції“ не було;

21 листопада 2023 року КСУ оскаржив припис НАЗК до Київського окружного адміністративного суду. Проте відомостей щодо будь-яких процесуальних дій адміністративного суду в межах цієї справи дотепер немає;

витребовувані в приписі НАЗК документи та інформація безпосередньо стосувалися конституційного провадження у справі № 2-1/2023 (125/23) за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої Законом України „Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України“ від 27 квітня 2010 року № 2153–VI;

суддя-доповідач у цій справі – Сергій Головатий;

апеляційний суд указав, що НАЗК витребовував інформацію та документи, які безпосередньо стосуються конституційного провадження, тоді як витребовування таких матеріалів заборонено законом.

Апеляційний суд зазначив, що відповідно до пункту 1 статті 247 КУпАП НАЗК не мало права розпочати провадження у справі про адміністративне правопорушення, а розпочате – підлягало закриттю через відсутність події та складу адміністративного правопорушення.

Установлені під час апеляційного розгляду обставини свідчать про відсутність у матеріалах справи доказів винуватості в.о. Голови КСУ Сергія Головатого у вчиненні адміністративного правопорушення, визначеного частиною першою статті 18846 КУпАП, а відповідно – і складу адміністративного правопорушення.

Київський апеляційний суд своєю постановою подану в інтересах Сергія Головатого апеляційну скаргу задовольнив, постанову суду першої інстанції скасував та закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності на підставі пункту 1 частини першої статті 247 КУпАП через відсутність у його діях складу адміністративного правопорушення, визначеного частиною першою статті 18846 КУпАП. Постанова апеляційного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає - сказано у повідомленні.

Реакція Сергія Головатого

"Рішення апеляційної інстанції чітко встановило незаконність дій НАЗК як стосовно судді-доповідача в конкретній справі, так і стосовно КСУ як інституції судочинства. А тому є підстави вважати систему дій в цій справі з боку НАЗК як політичний тиск на суддю і Суд загалом, тобто втручання органу виконавчої влади в конституційне судочинство.

Напоказ вийшло, що НАЗК вступило в співпрацю з таким собі адвокатом Володимиром Богатирем, який ще 22 червня 2023 року, невдоволений як відкриттям провадження в справі про укладення Харківських угод 2010 року, так і тим, що суддею-доповідачем у ній визначено Сергія Головатого, звернувся до Президента України В. Зеленського з вимогою „ініціювати негайне звільнення Сергія Головатого з посади судді КСУ та з посади члена Венеційської Комісії".

Саме це звернення В. Богатиря стало відправною точкою системних дій НАЗК, спрямованих на перешкоджання конституційному судочинству в означеній справі. Дотепер конституційне провадження в цій справі заблоковане.

Загальновідомо, що ще в липні 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження в справі про державну зраду В. Януковича і В. Богатиря (як тодішнього заступника міністра юстиції) і відповідно скерували до суду звинувачувальний акт щодо захоплення цими двома особами державної влади в 2010 році.

На цьому тлі постає не одне запитання. Зокрема, чи не на захист приватних інтересів звинувачених у державній зраді Януковича і Богатиря пристало НАЗК? Такі дії працівників НАЗК – це їхня приватна ініціатива, чи це продовження традиції совка – виконувати накази „вищого керівництва"?

Шкодá лише, що до низки протиправних дій НАЗК долучилася, свідомо або несвідомо, суддя Голосіївського суду, що ухвалювала рішення в першій інстанції", - прокоментував в.о. Голови КСУ Сергій Головатий судове рішення Київського апеляційного суду.