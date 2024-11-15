Киевщина в рамках ReBuild Ukraine провела диалог власти и бизнеса в новом формате

ukenru
Эксклюзив
Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству
13:42 • 30501 просмотра

Безработных стало меньше: в Броварском центре занятости рассказали, как изменился подход к трудоустройству

Эксклюзив
В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики
12:20 • 59440 просмотра

В очередной атаке по Украине россия применила северокорейские ракеты KN-23/24: эксперты проанализировали специфические характеристики

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится
11:00 • 76452 просмотра

Правительство поддержало реформу социального страхования "єПотенціал": что изменится

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря
10:49 • 87178 просмотра

Новые правила бронирования работников: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 83163 просмотра

АРМА оправдывается за игнорирование кредитных обязательств перед "Ощадбанком" в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
 • 106218 просмотра

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах
 • 106028 просмотра

Погода в Украине: завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Эксклюзив
Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)
 • 115591 просмотра

Суд 15 января начнет рассмотрение по существу иска владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о российских связях бизнесмена (ВИДЕО)

Эксклюзив
Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко
 • 116549 просмотра

Суд планирует завтра избрать меру пресечения нардепу Шевченко

Эксклюзив
ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП
 • 114676 просмотра

ЮНИСЕФ и SaveTheChildren поддерживают инклюзию в Броварах: новые возможности для детей с ООП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

Трамп пошутил о "постоянном" присутствии Маска в Мар-а-Лаго: "не могу выгнать его отсюда"

 • 50758 просмотра
Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

Майк Тайсон дал пощечину боксеру-блогеру Джейку Полу на битве взглядов

 • 69884 просмотра
Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

Самый сексуальный мужчина в мире выглядит мрачным: чуть ранее лауреат звания Джон Красински получил "порцию троллинга"

10:44 • 32794 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

11:53 • 85480 просмотра
Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

Ариана Гранде появилась на премьере мюзикла «Ведьма» со своим новым парнем

12:33 • 22057 просмотра
публикации
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

15:11 • 17149 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

11:53 • 85474 просмотра
У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах

У украинцев заберут 7% зарплаты на ОВГЗ, чего добивается Гетманцев - эксперт о властных инициативах
Эксклюзив

 • 106218 просмотра
Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

Следующий шаг - подозрение: дело против главного юриста НБУ Зимы сдвинулось с мертвой точки

 • 123708 просмотра
Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 14 ноября рассмотрит иск владельца "Гулливера" против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

 • 140906 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

Николь Кидман хотела бы сняться у Мартина Скорсезе, если тот создаст фильм с женщинами

16:38 • 82 просмотра
Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

Хрыстына Соловий объявила паузу в концертной деятельности

16:13 • 1752 просмотра
«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

«Появился за 6 тысяч лет до н.э.": 13 интересных фактов о сыре, о которых вы не знали

16:05 • 2262 просмотра
Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

Монатик случайно раскрыл пол третьего ребенка

15:15 • 4104 просмотра
Стивен Кинг покидает X на фоне слухов, что Маск "выгнал его" с платформы

Стивен Кинг покидает X на фоне слухов, что Маск "выгнал его" с платформы

13:59 • 10556 просмотра
Актуальное
Киевщина в рамках ReBuild Ukraine провела диалог власти и бизнеса в новом формате

Киевщина в рамках ReBuild Ukraine провела диалог власти и бизнеса в новом формате

Киев  •  УНН

 • 3272 просмотра

Read in English

На выставке ReBuild Ukraine делегация Киевской области встретилась с представителями штата Вашингтон для обсуждения совместных проектов. Стороны работают над онлайн-платформой для сотрудничества бизнеса двух регионов.

В рамках 4-й международной выставки и конференции ReBuild Ukraine Construction & Energy делегация Киевской области встретилась с американскими партнерами из департамента экономики штата Вашингтон. Ко встрече в рамках платформы "Диалог власти и бизнеса" привлекли предпринимателей из Киевской области и представителей американского бизнеса, передает УНН.

Детали

Киевская областная государственная администрация уже более месяца проводит еженедельные встречи с предпринимателями в рамках платформы "Диалог власти и бизнеса", которая создана по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. 

"На полях конференции решили также обсудить насущные вопросы и реализацию совместных взаимовыгодных проектов с американскими партнерами. 

Со штатом Вашингтон мы уже реализуем важный проект. Это онлайн платформа, которая позволяет представителям бизнеса, компаниям и производствам двух регионов сотрудничать, продавать свои услуги и продукты. Сегодня совместно работаем над его наполнением", - сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко. 

Киевщина по экономическому потенциалу входит в пятерку экономически развитых регионов Украины. Несмотря на войну в регионе продолжает сохраняться высокая деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение 2023-2024 годов в области зарегистрировалось 22,4  тыс. новых субъектов хозяйствования, а их общее количество уже более 220 тысяч. 

"Об инвестиционной привлекательности Киевщины свидетельствует 3 место по Украине по объему капитальных инвестиций и прямых иностранных инвестиций. 

Для привлечения новых инвесторов развиваем индустриальные парки. На Киевщине создана одна из крупнейших сетей - 13 парков. Из них 3 - в течение последнего года с общей суммой инвестиций 8,5 млрд грн. Обсудили также вопрос об увеличении экспортных возможностей для производителей Киевщины. Объем экспорта товаров из Киевщины составил более 11,2 млн долл. И мы уже совместно работаем над тем, чтобы доля экспорта наших товаров в США росла", - рассказал Руслан Кравченко.  

Во время конференции делегация области также обсудила возможность привлечения инвестиций в экономику Киевщины с представителями бизнеса из Франции, Нидерландов, Великобритании. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ЭкономикаКиевская область
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев