Киевщина в рамках ReBuild Ukraine провела диалог власти и бизнеса в новом формате
Киев • УНН
На выставке ReBuild Ukraine делегация Киевской области встретилась с представителями штата Вашингтон для обсуждения совместных проектов. Стороны работают над онлайн-платформой для сотрудничества бизнеса двух регионов.
В рамках 4-й международной выставки и конференции ReBuild Ukraine Construction & Energy делегация Киевской области встретилась с американскими партнерами из департамента экономики штата Вашингтон. Ко встрече в рамках платформы "Диалог власти и бизнеса" привлекли предпринимателей из Киевской области и представителей американского бизнеса, передает УНН.
Детали
Киевская областная государственная администрация уже более месяца проводит еженедельные встречи с предпринимателями в рамках платформы "Диалог власти и бизнеса", которая создана по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.
"На полях конференции решили также обсудить насущные вопросы и реализацию совместных взаимовыгодных проектов с американскими партнерами.
Со штатом Вашингтон мы уже реализуем важный проект. Это онлайн платформа, которая позволяет представителям бизнеса, компаниям и производствам двух регионов сотрудничать, продавать свои услуги и продукты. Сегодня совместно работаем над его наполнением", - сообщил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Киевщина по экономическому потенциалу входит в пятерку экономически развитых регионов Украины. Несмотря на войну в регионе продолжает сохраняться высокая деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства. В течение 2023-2024 годов в области зарегистрировалось 22,4 тыс. новых субъектов хозяйствования, а их общее количество уже более 220 тысяч.
"Об инвестиционной привлекательности Киевщины свидетельствует 3 место по Украине по объему капитальных инвестиций и прямых иностранных инвестиций.
Для привлечения новых инвесторов развиваем индустриальные парки. На Киевщине создана одна из крупнейших сетей - 13 парков. Из них 3 - в течение последнего года с общей суммой инвестиций 8,5 млрд грн. Обсудили также вопрос об увеличении экспортных возможностей для производителей Киевщины. Объем экспорта товаров из Киевщины составил более 11,2 млн долл. И мы уже совместно работаем над тем, чтобы доля экспорта наших товаров в США росла", - рассказал Руслан Кравченко.
Во время конференции делегация области также обсудила возможность привлечения инвестиций в экономику Киевщины с представителями бизнеса из Франции, Нидерландов, Великобритании.