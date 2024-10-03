Киевщина передала бригаде НГУ "Буревій" 30 дронов и 13 комплексов РЭБ

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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
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Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
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Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

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В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
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АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
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В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

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Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112585 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

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В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  104990 просмотра

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2 октября 2024, 08:41  •  104103 просмотра

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Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  99673 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевщина передала бригаде НГУ "Буревій" 30 дронов и 13 комплексов РЭБ

Киевщина передала бригаде НГУ "Буревій" 30 дронов и 13 комплексов РЭБ

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 11:32  •  4306 просмотра

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Киевская ОВА передала Первой Президентской бригаде Нацгвардии «Буревій» 30 дронов Mavic 3Т и 13 комплексов РЭБ. Оснащение приобретено за средства субвенции из областного бюджета для усиления обороноспособности на восточном направлении.

Киевщина передала Первой Президентской бригаде Нацгвардии "Буревій"  30 дронов Mavic 3Т и 13 комплексов РЭБ. Все приобретено за счет субвенции из областного бюджета региона. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН

Нацгвардейцы сегодня на восточном направлении эффективно уничтожают бронетехнику и личный состав российских оккупантов. Кстати, это уже вторая партия дронов за последний месяц

- написал Кравченко в Facebook. 

Кравченко отметил, что дроны и системы РЭБ - незаменимое средство на фронте. Дроны позволяют осуществлять разведку, выявлять позиции противника, а также координировать действия подразделений в реальном времени. Системы РЭБ снижают риск обнаружения и поражения наших подразделений, дают возможность перехватывать информацию и наблюдать за противником. И что не менее важно - уменьшают вероятность успешных атак врага. 

"Все это современное оснащение - это не только техника, но и возможность спасти жизни наших военных. Спасибо всем нашим Героям и Героиням за жизнь и оборону Украины!" - сказал председатель КОВА. 

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров1 октября 2024, 13:59 • 116003 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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