Киевщина передала бригаде НГУ "Буревій" 30 дронов и 13 комплексов РЭБ

Киевщина передала Первой Президентской бригаде Нацгвардии "Буревій" 30 дронов Mavic 3Т и 13 комплексов РЭБ. Все приобретено за счет субвенции из областного бюджета региона. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Нацгвардейцы сегодня на восточном направлении эффективно уничтожают бронетехнику и личный состав российских оккупантов. Кстати, это уже вторая партия дронов за последний месяц - написал Кравченко в Facebook.

Кравченко отметил, что дроны и системы РЭБ - незаменимое средство на фронте. Дроны позволяют осуществлять разведку, выявлять позиции противника, а также координировать действия подразделений в реальном времени. Системы РЭБ снижают риск обнаружения и поражения наших подразделений, дают возможность перехватывать информацию и наблюдать за противником. И что не менее важно - уменьшают вероятность успешных атак врага.

"Все это современное оснащение - это не только техника, но и возможность спасти жизни наших военных. Спасибо всем нашим Героям и Героиням за жизнь и оборону Украины!" - сказал председатель КОВА.

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