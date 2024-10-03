Київщина передала бригаді НГУ "Буревій" 30 дронів та 13 комплексів РЕБ
Київ • УНН
Київська ОВА передала Першій Президентській бригаді Нацгвардії "Буревій" 30 дронів Mavic 3Т та 13 комплексів РЕБ. Оснащення придбано за кошти субвенції з обласного бюджету для посилення обороноздатності на східному напрямку.
Київщина передала Першій Президентській бригаді Нацгвардії "Буревій" 30 дронів Mavic 3Т та 13 комплексів РЕБ. Все придбано коштом субвенції з обласного бюджету регіону. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Нацгвардійці сьогодні на східному напрямку ефективно нищать бронетехніку та особовий склад російських окупантів. До речі, це вже друга партія дронів за останній місяць
Кравченко зауважив, що дрони та системи РЕБ – незамінний засіб на фронті. Дрони дозволяють здійснювати розвідку, виявляти позиції противника, а також координувати дії підрозділів у реальному часі. Системи РЕБ знижують ризик виявлення та ураження наших підрозділів, дають можливість перехоплювати інформацію та спостерігати за противником. І що не менш важливо – зменшують ймовірність успішних атак ворога.
"Все це сучасне оснащення – це не лише техніка, а й можливість врятувати життя наших військових. Дякую всім нашим Героям та Героїням за життя та оборону України!" – сказав голова КОВА.
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