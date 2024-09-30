Киевщина ночью подверглась атаке рф дронами: обломки упали в 6 районах, были пожары, повреждено кладбище
Киев • УНН
Враг совершил ночную атаку дронами на Киевскую область. ПВО уничтожило все цели, пострадавших нет, но обломки вызвали пожары и повреждения в 6 районах.
Российские войска совершили ночную атаку дронами на Киевскую область. ПВО уничтожила цели, пострадавших нет, но обломки упали в 6 районах, были пожары, повреждено кладбище, сообщил в понедельник председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.
Детали
«Враг совершил очередную массированную ночную атаку ударными дронами на Киевщину. Тревога продолжалась 7 часов. В области результативно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавшие отсутствуют. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Обломки сбитых целей зафиксированы в 6 районах области», - написал Кравченко.
По его словам, в пяти районах области в результате падения обломков сбитых целей возникли возгорания травяного настила и стерни.
«В одном из районов в результате падения обломков произошел пожар в частном доме. В другом - обломки повредили кладбище», - указал Кравченко.
Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.
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