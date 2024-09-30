Київщина вночі зазнала атаки рф дронами: уламки впали у 6 районах, були пожежі, пошкоджено цвинтар
Київ • УНН
Ворог здійснив нічну атаку дронами на Київську область. ППО знищило всі цілі, постраждалих немає, але уламки спричинили пожежі та пошкодження в 6 районах.
Російські війська здійснили нічну атаку дронами на Київську область. ППО знищила цілі, постраждалих немає, але уламки впали у 6 районах, були пожежі, пошкоджено цвинтар, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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"Ворог здійснив чергову масовану нічну атаку ударними дронами на Київщину. Тривога тривала 7 годин. В області результативно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалі відсутні. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Уламки збитих цілей зафіксовані в 6 районах області", - написав Кравченко.
З його слів, у п’яти районах області внаслідок падіння уламків збитих цілей виникли загорання трав'яного настилу та стерні.
"В одному з районів внаслідок падіння уламків сталася пожежа у приватному будинку. В іншому – уламки пошкодили цвинтар", - вказав Кравченко.
Оперативні групи, за його словами, продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки.
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