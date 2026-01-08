Киевщина готовится к пику непогоды 8-9 января - ОВА
Киев • УНН
На Киевщине продолжается ликвидация последствий непогоды, дороги расчищают и посыпают от гололедицы. Область находится в состоянии повышенной готовности к пику непогоды, который ожидается 8-9 января.
Пик непогоды в Киевской области ожидается 8-9 января. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Детали
По его словам, сейчас в Киевской области продолжается ликвидация последствий непогоды.
Расчищаем дороги, проводим подсыпку от гололедицы. Все службы работают в усиленном режиме, задействовано необходимое количество техники и персонала
В то же время он отметил, что область находится в состоянии повышенной готовности.
"Заранее готовим ресурсы и резервы. Приоритет - безопасность людей, проезд к объектам критической инфраструктуры и стабильная жизнедеятельность Киевщины", - добавил глава ОВА.
Напомним
В патрульной полиции обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом быть максимально внимательными - в частности, призвали водителей соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.
