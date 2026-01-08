Киевщина готовится к пику непогоды 8-9 января - ОВА

$42.560.14
49.800.29
ukenru
23:38 • 2038 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 13340 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 20627 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 17011 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 19675 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 23023 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 30275 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 26872 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 28114 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20009 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
96%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Это проверенный путь": глава Европейского совета назвал ключевой шаг к справедливому миру в Украине7 января, 15:28 • 6766 просмотра
Во всех регионах Украины 8 января будут действовать графики отключения света7 января, 16:14 • 5748 просмотра
Экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, может предстать перед судом в США - Белый дом7 января, 17:29 • 3526 просмотра
Билецкий о кадровых изменениях в СБУ: отставка Малюка – минус, но ключевые фигуры сохранены и даже получили повышениеPhoto7 января, 18:05 • 4300 просмотра
Россия срочно эвакуирует сотрудников посольства РФ из Израиля - СМИ23:02 • 6314 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 23341 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 28310 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 30275 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 73491 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 110900 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рустем Умеров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Париж
Днепр
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 11926 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 41256 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 60947 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 103254 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 94667 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Дипломатка

Киевщина готовится к пику непогоды 8-9 января - ОВА

Киев • УНН

 • 310 просмотра

На Киевщине продолжается ликвидация последствий непогоды, дороги расчищают и посыпают от гололедицы. Область находится в состоянии повышенной готовности к пику непогоды, который ожидается 8-9 января.

Киевщина готовится к пику непогоды 8-9 января - ОВА

Пик непогоды в Киевской области ожидается 8-9 января. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас в Киевской области продолжается ликвидация последствий непогоды.

Расчищаем дороги, проводим подсыпку от гололедицы. Все службы работают в усиленном режиме, задействовано необходимое количество техники и персонала

- рассказал Калашник.

В то же время он отметил, что область находится в состоянии повышенной готовности.

"Заранее готовим ресурсы и резервы. Приоритет - безопасность людей, проезд к объектам критической инфраструктуры и стабильная жизнедеятельность Киевщины", - добавил глава ОВА.

Напомним

В патрульной полиции обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом быть максимально внимательными - в частности, призвали водителей соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

В Украине на фоне непогоды уже более 180 ДТП: примерно каждое шестое - с пострадавшими07.01.26, 13:49 • 2512 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Киевская областьПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Снег в Украине
Киевская область