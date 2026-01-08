Київщина готується до піку негоди 8-9 січня - ОВА
Київ • УНН
На Київщині триває ліквідація наслідків негоди, дороги розчищають та посипають від ожеледиці. Область перебуває у стані підвищеної готовності до піку негоди, що очікується 8-9 січня.
Пік негоди на Київщині очікується 8-9 січня. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, нині на Київщині триває ліквідація наслідків негоди.
Розчищаємо дороги, проводимо підсипку від ожеледиці. Усі служби працюють у посиленому режимі, залучена необхідна кількість техніки та персоналу
Водночас він зазначив, що область перебуває у стані підвищеної готовності.
"Завчасно готуємо ресурси та резерви. Пріоритет - безпека людей, проїзд до об’єктів критичної інфраструктури та стабільна життєдіяльність Київщини", - додав голова ОВА.
Нагадаємо
У патрульній поліції звернулися до усіх учасників дорожнього руху із закликом бути максимально уважними - зокрема, закликали водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху та дистанції, а пішоходів - використовувати світлоповертальні елементи на верхньому одязі.
