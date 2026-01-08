Київщина готується до піку негоди 8-9 січня - ОВА

$42.560.14
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
7 січня, 10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання 7 січня, 15:10
"Це перевірений шлях": голова Європейської Ради назвав ключовий крок до справедливого миру в Україні 7 січня, 15:28
У всіх регіонах України 8 січня діятимуть графіки відключення світла 7 січня, 16:14
Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення 7 січня, 18:05
росія терміново евакуює співробітників посольства рф з Ізраїлю - ЗМІ 23:02
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс" 7 січня, 12:23
Як правильно обрати термобілизну: прості поради 7 січня, 11:57
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Ексклюзив
7 січня, 11:31
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися 6 січня, 11:35
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рустем Умєров
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Париж
Білий дім
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN 7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків" 6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж 5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті 4 січня, 17:30
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі 4 січня, 16:22
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Дипломатка

Київщина готується до піку негоди 8-9 січня - ОВА

Київ • УНН

 • 36 перегляди

На Київщині триває ліквідація наслідків негоди, дороги розчищають та посипають від ожеледиці. Область перебуває у стані підвищеної готовності до піку негоди, що очікується 8-9 січня.

Київщина готується до піку негоди 8-9 січня - ОВА

Пік негоди на Київщині очікується 8-9 січня. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині на Київщині триває ліквідація наслідків негоди.

Розчищаємо дороги, проводимо підсипку від ожеледиці. Усі служби працюють у посиленому режимі, залучена необхідна кількість техніки та персоналу

- розповів Калашник.

Водночас він зазначив, що область перебуває у стані підвищеної готовності.

"Завчасно готуємо ресурси та резерви. Пріоритет - безпека людей, проїзд до об’єктів критичної інфраструктури та стабільна життєдіяльність Київщини", - додав голова ОВА.

Нагадаємо

У патрульній поліції звернулися до усіх учасників дорожнього руху із закликом бути максимально уважними - зокрема, закликали водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху та дистанції, а пішоходів - використовувати світлоповертальні елементи на верхньому одязі.

Вадим Хлюдзинський

Київська областьПогода та довкілля
Морози в Україні
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Сніг в Україні
Київська область