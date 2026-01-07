В Україні на тлі негоди вже понад 180 ДТП: приблизно кожна шоста - з потерпілими

В Україні на тлі складних зимових погодних умов з початку доби сталося щонайменше 185 ДТП, з них 29, або 15,7% - з потерпілими, є загиблі та травмовані, повідомили у патрульній поліції України у середу, пише УНН.

Деталі

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький вказав на другий день ускладнених умов на території країни.

З початку доби, станом на 10:00 спецлінія 102/112, як вказано, отримала повідомлення про ДТП:

по Україні: 185 викликів про ДТП, з яких 29 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є загиблі та травмовані;

по Києву: 31 виклик, з яких 3 ДТП - з травмованими.

"На території держави рух автомобільними дорогами забезпечений. Обмеження на в'їзди у міста не запроваджені", - зазначив Білошицький.

У патрульній поліції при цьому звернулися до усіх учасників дорожнього руху із закликом бути максимально уважними.

І дали низку порад водіям:

дотримуйтеся безпечної швидкості руху та дистанції;

виключте використання гаджетів за кермом;

уникайте ризикованих маневрів;

будьте особливо уважними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах;

змінюючи напрямок руху, завчасно вмикайте сигнали поворотів;

зменшуйте швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;

за умов недостатньої видимості, а також за межами населених пунктів — обов’язково вмикайте ближнє світло фар — це дасть змогу краще позначити свій транспортний засіб на дорозі.

А також пішоходам:

використовуйте світлоповертальні елементи на верхньому одязі;

виходячи на проїзну частину, переконайтесь, що водії транспортних засобів, які наближаються, помітили вас та мають можливість вчасно загальмувати, оскільки через погодні умови гальмівний шлях збільшується.

У Києві зіткнулися 13 автомобілів: рух у напрямку Вишгорода ускладнено