В Україні на тлі негоди вже понад 180 ДТП: приблизно кожна шоста - з потерпілими

Ексклюзив
11:31 • 2130 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 10237 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 11285 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 12026 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 12507 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 27933 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 50795 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 139421 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 215823 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 83137 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 26568 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 31816 перегляди
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін07:01 • 4562 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування07:23 • 5944 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 21034 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
Ексклюзив
11:31 • 2130 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 59812 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 97301 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 183945 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 125295 перегляди
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Рустем Умєров
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Львів
Венесуела
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 33659 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 53465 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 96285 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 88096 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 82767 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Financial Times

В Україні на тлі негоди вже понад 180 ДТП: приблизно кожна шоста - з потерпілими

Київ • УНН

 • 116 перегляди

З початку доби в Україні зафіксовано щонайменше 185 ДТП, з них 29 з потерпілими, є загиблі та травмовані. У Києві зареєстровано 31 виклик, 3 з яких з травмованими.

В Україні на тлі негоди вже понад 180 ДТП: приблизно кожна шоста - з потерпілими

В Україні на тлі складних зимових погодних умов з початку доби сталося щонайменше 185 ДТП, з них 29, або 15,7% - з потерпілими, є загиблі та травмовані, повідомили у патрульній поліції України у середу, пише УНН.

Деталі

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький вказав на другий день ускладнених умов на території країни.

З початку доби, станом на 10:00 спецлінія 102/112, як вказано, отримала повідомлення про ДТП:

  • по Україні: 185 викликів про ДТП, з яких 29 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є загиблі та травмовані;
    • по Києву: 31 виклик, з яких 3 ДТП - з травмованими.

      "На території держави рух автомобільними дорогами забезпечений. Обмеження на в'їзди у міста не запроваджені", - зазначив Білошицький.

      У патрульній поліції при цьому звернулися до усіх учасників дорожнього руху із закликом бути максимально уважними.

      І дали низку порад водіям:

      • дотримуйтеся безпечної швидкості руху та дистанції;
        • виключте використання гаджетів за кермом;
          • уникайте ризикованих маневрів;
            • будьте особливо уважними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах;
              • змінюючи напрямок руху, завчасно вмикайте сигнали поворотів;
                • зменшуйте швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
                  • за умов недостатньої видимості, а також за межами населених пунктів — обов’язково вмикайте ближнє світло фар — це дасть змогу краще позначити свій транспортний засіб на дорозі.

                    А також пішоходам:

                    • використовуйте світлоповертальні елементи на верхньому одязі;
                      • виходячи на проїзну частину, переконайтесь, що водії транспортних засобів, які наближаються, помітили вас та мають можливість вчасно загальмувати, оскільки через погодні умови гальмівний шлях збільшується.

                        У Києві зіткнулися 13 автомобілів: рух у напрямку Вишгорода ускладнено

                        Юлія Шрамко

                        СуспільствоКримінал та НППогода та довкілля
                        Олексій Білошицький
                        Дорожньо-транспортна пригода
                        Україна
                        Київ