В Україні на тлі негоди вже понад 180 ДТП: приблизно кожна шоста - з потерпілими
Київ • УНН
З початку доби в Україні зафіксовано щонайменше 185 ДТП, з них 29 з потерпілими, є загиблі та травмовані. У Києві зареєстровано 31 виклик, 3 з яких з травмованими.
В Україні на тлі складних зимових погодних умов з початку доби сталося щонайменше 185 ДТП, з них 29, або 15,7% - з потерпілими, є загиблі та травмовані, повідомили у патрульній поліції України у середу, пише УНН.
Деталі
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький вказав на другий день ускладнених умов на території країни.
З початку доби, станом на 10:00 спецлінія 102/112, як вказано, отримала повідомлення про ДТП:
- по Україні: 185 викликів про ДТП, з яких 29 викликів ДТП з потерпілими. На жаль, є загиблі та травмовані;
- по Києву: 31 виклик, з яких 3 ДТП - з травмованими.
"На території держави рух автомобільними дорогами забезпечений. Обмеження на в'їзди у міста не запроваджені", - зазначив Білошицький.
У патрульній поліції при цьому звернулися до усіх учасників дорожнього руху із закликом бути максимально уважними.
І дали низку порад водіям:
- дотримуйтеся безпечної швидкості руху та дистанції;
- виключте використання гаджетів за кермом;
- уникайте ризикованих маневрів;
- будьте особливо уважними на мостах, шляхопроводах, спусках та підйомах;
- змінюючи напрямок руху, завчасно вмикайте сигнали поворотів;
- зменшуйте швидкість, наближаючись до пішохідних переходів;
- за умов недостатньої видимості, а також за межами населених пунктів — обов’язково вмикайте ближнє світло фар — це дасть змогу краще позначити свій транспортний засіб на дорозі.
А також пішоходам:
- використовуйте світлоповертальні елементи на верхньому одязі;
- виходячи на проїзну частину, переконайтесь, що водії транспортних засобів, які наближаються, помітили вас та мають можливість вчасно загальмувати, оскільки через погодні умови гальмівний шлях збільшується.
У Києві зіткнулися 13 автомобілів: рух у напрямку Вишгорода ускладнено07.01.26, 09:33 • 2466 переглядiв