В Украине на фоне непогоды уже более 180 ДТП: примерно каждое шестое - с пострадавшими
Киев • УНН
С начала суток в Украине зафиксировано по меньшей мере 185 ДТП, из них 29 с пострадавшими, есть погибшие и травмированные. В Киеве зарегистрирован 31 вызов, 3 из которых с травмированными.
В Украине на фоне сложных зимних погодных условий с начала суток произошло по меньшей мере 185 ДТП, из них 29, или 15,7% - с пострадавшими, есть погибшие и травмированные, сообщили в патрульной полиции Украины в среду, пишет УНН.
Детали
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий указал на второй день осложненных условий на территории страны.
С начала суток, по состоянию на 10:00 спецлиния 102/112, как указано, получила сообщения о ДТП:
- по Украине: 185 вызовов о ДТП, из которых 29 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть погибшие и травмированные;
- по Киеву: 31 вызов, из которых 3 ДТП - с травмированными.
"На территории государства движение по автомобильным дорогам обеспечено. Ограничения на въезды в города не введены", - отметил Белошицкий.
В патрульной полиции при этом обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом быть максимально внимательными.
И дали ряд советов водителям:
- соблюдайте безопасную скорость движения и дистанцию;
- исключите использование гаджетов за рулем;
- избегайте рискованных маневров;
- будьте особенно внимательны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах;
- меняя направление движения, заблаговременно включайте сигналы поворотов;
- уменьшайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
- в условиях недостаточной видимости, а также за пределами населенных пунктов — обязательно включайте ближний свет фар — это позволит лучше обозначить свое транспортное средство на дороге.
А также пешеходам:
- используйте светоотражающие элементы на верхней одежде;
- выходя на проезжую часть, убедитесь, что водители приближающихся транспортных средств заметили вас и имеют возможность вовремя затормозить, поскольку из-за погодных условий тормозной путь увеличивается.
В Киеве столкнулись 13 автомобилей: движение в направлении Вышгорода затруднено07.01.26, 09:33 • 2478 просмотров