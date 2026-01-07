В Украине на фоне непогоды уже более 180 ДТП: примерно каждое шестое - с пострадавшими

В Украине на фоне сложных зимних погодных условий с начала суток произошло по меньшей мере 185 ДТП, из них 29, или 15,7% - с пострадавшими, есть погибшие и травмированные, сообщили в патрульной полиции Украины в среду, пишет УНН.

Детали

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий указал на второй день осложненных условий на территории страны.

С начала суток, по состоянию на 10:00 спецлиния 102/112, как указано, получила сообщения о ДТП:

по Украине: 185 вызовов о ДТП, из которых 29 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть погибшие и травмированные;

по Киеву: 31 вызов, из которых 3 ДТП - с травмированными.

"На территории государства движение по автомобильным дорогам обеспечено. Ограничения на въезды в города не введены", - отметил Белошицкий.

В патрульной полиции при этом обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом быть максимально внимательными.

И дали ряд советов водителям:

соблюдайте безопасную скорость движения и дистанцию;

исключите использование гаджетов за рулем;

избегайте рискованных маневров;

будьте особенно внимательны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах;

меняя направление движения, заблаговременно включайте сигналы поворотов;

уменьшайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам;

в условиях недостаточной видимости, а также за пределами населенных пунктов — обязательно включайте ближний свет фар — это позволит лучше обозначить свое транспортное средство на дороге.

А также пешеходам:

используйте светоотражающие элементы на верхней одежде;

выходя на проезжую часть, убедитесь, что водители приближающихся транспортных средств заметили вас и имеют возможность вовремя затормозить, поскольку из-за погодных условий тормозной путь увеличивается.

В Киеве столкнулись 13 автомобилей: движение в направлении Вышгорода затруднено