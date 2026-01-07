В Украине на фоне непогоды уже более 180 ДТП: примерно каждое шестое - с пострадавшими

$42.560.14
49.800.29
ukenru
Эксклюзив
11:31 • 2500 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 10608 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 11593 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 12315 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 12786 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 28138 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 50928 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 139769 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 216406 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 83200 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.3м/с
91%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони7 января, 02:57 • 26795 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения7 января, 04:03 • 32043 просмотра
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин07:01 • 4668 просмотра
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования07:23 • 6114 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 21259 просмотра
публикации
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57 • 154 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 2500 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 60041 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 97542 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 184208 просмотра
Актуальные люди
Андрей Садовый
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Львов
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 33790 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 53598 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 96401 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 88203 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 82870 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Financial Times

В Украине на фоне непогоды уже более 180 ДТП: примерно каждое шестое - с пострадавшими

Киев • УНН

 • 242 просмотра

С начала суток в Украине зафиксировано по меньшей мере 185 ДТП, из них 29 с пострадавшими, есть погибшие и травмированные. В Киеве зарегистрирован 31 вызов, 3 из которых с травмированными.

В Украине на фоне непогоды уже более 180 ДТП: примерно каждое шестое - с пострадавшими

В Украине на фоне сложных зимних погодных условий с начала суток произошло по меньшей мере 185 ДТП, из них 29, или 15,7% - с пострадавшими, есть погибшие и травмированные, сообщили в патрульной полиции Украины в среду, пишет УНН.

Детали

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий указал на второй день осложненных условий на территории страны.

С начала суток, по состоянию на 10:00 спецлиния 102/112, как указано, получила сообщения о ДТП:

  • по Украине: 185 вызовов о ДТП, из которых 29 вызовов ДТП с пострадавшими. К сожалению, есть погибшие и травмированные;
    • по Киеву: 31 вызов, из которых 3 ДТП - с травмированными.

      "На территории государства движение по автомобильным дорогам обеспечено. Ограничения на въезды в города не введены", - отметил Белошицкий.

      В патрульной полиции при этом обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом быть максимально внимательными.

      И дали ряд советов водителям:

      • соблюдайте безопасную скорость движения и дистанцию;
        • исключите использование гаджетов за рулем;
          • избегайте рискованных маневров;
            • будьте особенно внимательны на мостах, путепроводах, спусках и подъемах;
              • меняя направление движения, заблаговременно включайте сигналы поворотов;
                • уменьшайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам;
                  • в условиях недостаточной видимости, а также за пределами населенных пунктов — обязательно включайте ближний свет фар — это позволит лучше обозначить свое транспортное средство на дороге.

                    А также пешеходам:

                    • используйте светоотражающие элементы на верхней одежде;
                      • выходя на проезжую часть, убедитесь, что водители приближающихся транспортных средств заметили вас и имеют возможность вовремя затормозить, поскольку из-за погодных условий тормозной путь увеличивается.

                        В Киеве столкнулись 13 автомобилей: движение в направлении Вышгорода затруднено07.01.26, 09:33 • 2478 просмотров

                        Юлия Шрамко

                        ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
                        Алексей Белошицкий
                        Дорожно-транспортное происшествие
                        Украина
                        Киев