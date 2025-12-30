Киевлянин ездил по городу с макетом противопехотной мины на крыше авто - полиция

$42.060.13
04:26 • 5082 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
03:07 • 10988 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
01:10 • 13703 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 21484 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 24284 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 19961 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 21683 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 22056 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
29 декабря, 15:12 • 20081 просмотра
Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину
Эксклюзив
29 декабря, 12:21 • 23122 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
Эксклюзивы
В Вышгороде установили и подключили мощные генераторы возле жилых домов - ГСЧСPhoto29 декабря, 21:26 • 10822 просмотра
В больницах Луганщины медицинскую помощь оказывают студенты без подготовки - ЦНС29 декабря, 21:55 • 4468 просмотра
Лавров настаивает, чтобы в выборах президента Украины участвовали украинцы из РФ29 декабря, 23:30 • 8300 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины01:50 • 15667 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto02:26 • 8096 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 34725 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 35772 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 40890 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 156532 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 197645 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Лавров Сергей Викторович
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Израиль
Покровск
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 19027 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 31963 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 41147 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 51643 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 156532 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фокс Ньюс
McDonnell Douglas F-15 Eagle
Отопление

Киевлянин ездил по городу с макетом противопехотной мины на крыше авто - полиция

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Полиция Киева привлекла водителя к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина прикрепил к крыше своего Volkswagen макет противопехотной мины ПФМ-1, напечатанный на 3D-принтере.

Киевлянин ездил по городу с макетом противопехотной мины на крыше авто - полиция

В Киеве мужчина закрепил на крыше автомобиля муляж противопехотной мины и ездил по городу, полицейские привлекли водителя к административной ответственности, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Детали

В полицию обратились местные жители, которые обеспокоились, увидев на машине боеприпас. По сообщению, автомобиль Volkswagen с закрепленным на крыше боеприпасом ездил по улицам Шевченковского района.

В ходе проверки полицейские установили, что "легковушка принадлежит 38-летнему киевлянину, который распечатал на 3D-принтере муляж противопехотной мины ПФМ 1, более известной под названием "Лепесток", и прикрепил его на крыше своего транспортного средства".

Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство. В настоящее время административные материалы направлены в суд.

История с видео дрона с российским триколором над Киевом получила продолжение: полиция подтвердила запуск неизвестного беспилотника20.12.25, 17:23 • 11536 просмотров

Юлия Шрамко

