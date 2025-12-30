Киевлянин ездил по городу с макетом противопехотной мины на крыше авто - полиция
Киев • УНН
Полиция Киева привлекла водителя к административной ответственности за мелкое хулиганство. Мужчина прикрепил к крыше своего Volkswagen макет противопехотной мины ПФМ-1, напечатанный на 3D-принтере.
В Киеве мужчина закрепил на крыше автомобиля муляж противопехотной мины и ездил по городу, полицейские привлекли водителя к административной ответственности, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.
Детали
В полицию обратились местные жители, которые обеспокоились, увидев на машине боеприпас. По сообщению, автомобиль Volkswagen с закрепленным на крыше боеприпасом ездил по улицам Шевченковского района.
В ходе проверки полицейские установили, что "легковушка принадлежит 38-летнему киевлянину, который распечатал на 3D-принтере муляж противопехотной мины ПФМ 1, более известной под названием "Лепесток", и прикрепил его на крыше своего транспортного средства".
Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство. В настоящее время административные материалы направлены в суд.
