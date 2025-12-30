Киянин їздив містом з макетом протипіхотної міни на даху авто - поліція

У Києві чоловік закріпив на даху автомобіля муляж протипіхотної міни та їздив містом, поліцейські притягнули водія до адміністративної відповідальності, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.

Деталі

До поліції звернулися місцеві жителі, які занепокоїлися, побачивши на автівці боєприпас. За повідомленням, автомобіль Volkswagen із закріпленим на даху боєприпасом їздив вулицями Шевченківського району.

Під час перевірки поліцейські встановили, що "легковик належить 38-річному киянину, який роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ 1, більш відомої під назвою "Пелюстка", та прикріпив його на даху свого транспортного засобу".

Правоохоронці склали стосовно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство. Наразі адміністративні матеріали скеровано до суду.

Історія з відео дрона із російським триколором над Києвом отримала продовження: поліція підтвердила запуск невідомого безпілотника