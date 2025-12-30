$42.060.13
49.560.13
ukenru
04:26 • 4764 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 10686 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 13426 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 21191 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 24030 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 19816 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 21562 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22007 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20027 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23055 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Киянин їздив містом з макетом протипіхотної міни на даху авто - поліція

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Поліція Києва притягнула водія до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Чоловік прикріпив до даху свого Volkswagen макет протипіхотної міни ПФМ-1, надрукований на 3D-принтері.

У Києві чоловік закріпив на даху автомобіля муляж протипіхотної міни та їздив містом, поліцейські притягнули водія до адміністративної відповідальності, повідомили у ГУНП у столиці у вівторок, пише УНН.

Деталі

До поліції звернулися місцеві жителі, які занепокоїлися, побачивши на автівці боєприпас. За повідомленням, автомобіль Volkswagen із закріпленим на даху боєприпасом їздив вулицями Шевченківського району. 

Під час перевірки поліцейські встановили, що "легковик належить 38-річному киянину, який роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ 1, більш відомої під назвою "Пелюстка", та прикріпив його на даху свого транспортного засобу".

Правоохоронці склали стосовно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення - дрібне хуліганство. Наразі адміністративні матеріали скеровано до суду.

Юлія Шрамко

