Киев возвращается к временным графикам - ДТЭК

Столица возвращается к временным графикам, ситуацию удалось стабилизировать, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Киевляне могут посмотреть свой график в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

О возвращении от жестких к стабильным графикам отключений в Киеве говорить рано - КГВА