Киев возвращается к временным графикам - ДТЭК
Киев • УНН
ДТЭК сообщает, что ситуацию со светом в Киеве удалось стабилизировать. Город возвращается к временным графикам отключений.
Столица возвращается к временным графикам, ситуацию удалось стабилизировать, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. Столица возвращается к временным графикам
Киевляне могут посмотреть свой график в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
О возвращении от жестких к стабильным графикам отключений в Киеве говорить рано - КГВА02.02.26, 11:38 • 3180 просмотров