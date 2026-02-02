$42.810.04
51.020.22
ukenru
15:28 • 1130 перегляди
Київ повертається до тимчасових графіків - ДТЕК

Київ • УНН

 • 174 перегляди

ДТЕК повідомляє, що ситуацію зі світлом у Києві вдалося стабілізувати. Місто повертається до тимчасових графіків відключень.

Київ повертається до тимчасових графіків - ДТЕК

Столиця повертається до тимчасових графіків, ситуацію вдалося стабілізувати, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію.  Столиця повертається до тимчасових графіків 

- повідомили у компанії.

Кияни можуть подивитись свій графік у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Про повернення від жорстких до стабільних графіків відключень у Києві говорити зарано - КМВА

Антоніна Туманова

Київ
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Електроенергія
ДТЕК
Київ