Київ повертається до тимчасових графіків - ДТЕК
Київ • УНН
ДТЕК повідомляє, що ситуацію зі світлом у Києві вдалося стабілізувати. Місто повертається до тимчасових графіків відключень.
Столиця повертається до тимчасових графіків, ситуацію вдалося стабілізувати, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Столиця повертається до тимчасових графіків
Кияни можуть подивитись свій графік у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
