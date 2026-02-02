Про повернення від жорстких до стабільних графіків відключень у Києві говорити зарано - КМВА
Київ • УНН
Речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що говорити про повернення до стабільних графіків відключень електроенергії у Києві ще рано. Складні погодні умови та перепади напруги ускладнюють відновлення мереж.
Про повернення від жорстких до стабільних графіків відключень у Києві говорити ще рано, зазначила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Стосовно повернення до графіків більше очікуваних і не таких жорстких - поки що рано говорити. Погодні умови дуже складні – дуже важко відпрацьовувати аварії в мережах, у внутрішньобудинкових мережах, враховуючи температурний режим і перепади напруги. Тому поки що зарано говорити про повернення від жорстких до стабільних звичайних графіків для нас. Але щодня на штабі з ліквідації надзвичайної ситуації в енергетиці обговорюється, які є варіанти повернення до більш стабільних графіків", - зазначила речниця КМВА.
З її слів, саме завдяки штабу вдалося вийти наразі вже "на якесь планування".
