Про повернення від жорстких до стабільних графіків відключень у Києві говорити зарано - КМВА

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що говорити про повернення до стабільних графіків відключень електроенергії у Києві ще рано. Складні погодні умови та перепади напруги ускладнюють відновлення мереж.

Про повернення від жорстких до стабільних графіків відключень у Києві говорити зарано - КМВА

Про повернення від жорстких до стабільних графіків відключень у Києві говорити ще рано, зазначила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Стосовно повернення до графіків більше очікуваних і не таких жорстких - поки що рано говорити. Погодні умови дуже складні – дуже важко відпрацьовувати аварії в мережах, у внутрішньобудинкових мережах, враховуючи температурний режим і перепади напруги. Тому поки що зарано говорити про повернення від жорстких до стабільних звичайних графіків для нас. Але щодня на штабі з ліквідації надзвичайної ситуації в енергетиці обговорюється, які є варіанти повернення до більш стабільних графіків", - зазначила речниця КМВА.

З її слів, саме завдяки штабу вдалося вийти наразі вже "на якесь планування".

Юлія Шрамко

