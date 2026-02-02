$42.810.04
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 32499 перегляди
1 лютого, 12:14 • 32499 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 50379 перегляди
1 лютого, 11:56 • 50379 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 33653 перегляди
1 лютого, 11:12 • 33653 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
1 лютого, 10:11 • 40269 перегляди
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 40269 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 29726 перегляди
1 лютого, 06:56 • 29726 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 48207 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 63021 перегляди
31 січня, 17:28 • 63021 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
31 січня, 16:54 • 39744 перегляди
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39744 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36831 перегляди
31 січня, 15:43 • 36831 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Київ та область перевели на екстрені відключення світла 2 лютого 2026

Київ

У Києві та Київській області за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення електроенергії. Під час таких відключень графіки не діють.

У столичному регіоні ввели аварійні відключення електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.

Київ та Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення

- повідомили у ДТЕК.

Як зазначається, під час екстрених відключень графіки не діють.

У Черкасиобленерго також повідомили, що "через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 2 лютого з 9:46 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго"". 

"Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - вказали в обленерго.

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКиївська область
