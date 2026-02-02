Київ та область перевели на екстрені відключення світла 2 лютого 2026
Київ • УНН
У Києві та Київській області за командою Укренерго запроваджено екстрені відключення електроенергії. Під час таких відключень графіки не діють.
У столичному регіоні ввели аварійні відключення електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у понеділок, пише УНН.
Київ та Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення
Як зазначається, під час екстрених відключень графіки не діють.
У Черкасиобленерго також повідомили, що "через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 2 лютого з 9:46 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК "Укренерго"".
"Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - вказали в обленерго.
