Киев и область переведены на экстренные отключения света 2 февраля 2026
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений графики не действуют.
В столичном регионе ввели аварийные отключения электроэнергии, сообщили в энергокомпании ДТЭК в понедельник, пишет УНН.
Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения
Как отмечается, во время экстренных отключений графики не действуют.
В Черкассыоблэнерго также сообщили, что "из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 2 февраля с 9:46 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО) по команде НЭК "Укрэнерго"".
"Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - указали в облэнерго.
