О возвращении от жестких к стабильным графикам отключений в Киеве говорить рано - КГВА
Киев • УНН
Представитель КГВА Екатерина Поп сообщила, что говорить о возвращении к стабильным графикам отключений электроэнергии в Киеве еще рано. Сложные погодные условия и перепады напряжения усложняют восстановление сетей.
О возвращении от жестких к стабильным графикам отключений в Киеве говорить еще рано, отметила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона в понедельник, пишет УНН.
Подробности
"Что касается возвращения к графикам более ожидаемым и не таким жестким - пока рано говорить. Погодные условия очень сложные – очень трудно отрабатывать аварии в сетях, во внутридомовых сетях, учитывая температурный режим и перепады напряжения. Поэтому пока рано говорить о возвращении от жестких к стабильным обычным графикам для нас. Но ежедневно на штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации в энергетике обсуждается, какие есть варианты возвращения к более стабильным графикам", - отметила пресс-секретарь КГВА.
По ее словам, именно благодаря штабу удалось выйти сейчас уже "на какое-то планирование".
