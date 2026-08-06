Хуситы заявили об атаке на саудовский нефтяной танкер в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили, что атаковали баллистической ракетой саудовский нефтяной танкер Daisy в Аденском заливе и вынудили его изменить курс. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Группировка утверждает, что ракета попала в судно, а сама операция была «успешной». Независимого подтверждения этой информации пока нет.

По словам хуситов, нападение стало частью кампании по введению морской блокады против Саудовской Аравии по принципу «осада за осадой».

Судно Shell затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда

Также они заявили, что и впредь будут отслеживать передвижение саудовских нефтяных танкеров и не позволят им проходить через морские пути, пока не будет снята блокада Йемена.

Британский центр сообщил о взрыве возле танкера

Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщил, что ранее в среду получил информацию о громком взрыве возле танкера примерно в 95 морских милях к юго-востоку от Адена.

По данным UKMTO, все члены экипажа находятся в безопасности, а о загрязнении окружающей среды не сообщалось. В настоящее время продолжается расследование. Вместе с тем остается неизвестным, идет ли речь о том же судне, об атаке на которое заявили хуситы.

Саудовская Аравия готовит морскую коалицию и может начать наступление против хуситов - The Guardian