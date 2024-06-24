Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

Хуситы заатаковали корабли в Красном море и Индийском океане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье повстанцы-хуситы объявили о новых атаках на корабли в Красном море и Индийском океане.

По информации, одна из атак была совершена беспилотным надводным кораблем, а другая – ракетами.

Centcom заявил, что эти атаки стали 4 атаками на греческое судно, подчеркнув, что экипаж получил незначительные повреждения.

Напомним

Хуситы продолжают атаковать корабли с ноября как проявление поддержки палестинскому народу.

Йеменские хуситы и иракские боевики совместно атаковали 4 судна в Израиле с помощью беспилотников