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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 03:24  •  2723 просмотра

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Повстанцы-хуситы объявили о новых нападениях на корабли в Красном море и Индийском океане, в том числе с использованием беспилотного надводного судна и ракет, в результате чего греческому судну были причинены незначительные повреждения, сообщает Centcom.

Хуситы заатаковали корабли в Красном море и Индийском океане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В воскресенье повстанцы-хуситы объявили о новых атаках на корабли в Красном море и Индийском океане.

По информации, одна из атак была совершена беспилотным надводным кораблем, а другая – ракетами.

Centcom  заявил, что эти атаки стали 4 атаками на греческое судно, подчеркнув, что экипаж получил незначительные повреждения.

Напомним

Хуситы продолжают атаковать корабли с ноября как проявление поддержки палестинскому народу.

Йеменские хуситы и иракские боевики совместно атаковали 4 судна в Израиле с помощью беспилотников22 июня 2024, 22:59 • 19050 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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