Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане
Киев • УНН
Повстанцы-хуситы объявили о новых нападениях на корабли в Красном море и Индийском океане, в том числе с использованием беспилотного надводного судна и ракет, в результате чего греческому судну были причинены незначительные повреждения, сообщает Centcom.
Хуситы заатаковали корабли в Красном море и Индийском океане. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В воскресенье повстанцы-хуситы объявили о новых атаках на корабли в Красном море и Индийском океане.
По информации, одна из атак была совершена беспилотным надводным кораблем, а другая – ракетами.
Centcom заявил, что эти атаки стали 4 атаками на греческое судно, подчеркнув, что экипаж получил незначительные повреждения.
Напомним
Хуситы продолжают атаковать корабли с ноября как проявление поддержки палестинскому народу.
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