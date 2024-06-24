Хусити здійснили нові напади на кораблі в Червоному морі та Індійському океані
Київ • УНН
Повстанці-хусити оголосили про нові напади на кораблі в Червоному морі і Індійському океані, в тому числі з використанням безпілотного надводного судна і ракет, у результаті чого грецькому судну були заподіяні незначні пошкодження, повідомляє Centcom.
Хусити заатакували кораблі в Червоному морі та Індійському океані. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У неділю повстанці-хусити оголосили про нові атаки на кораблі в Червоному морі та Індійському океані.
За інформацією, одна з атак була здійснена безпілотним надводним кораблем, а інша – ракетами.
Centcom заявив, що ці напади стали 4 атакою на грецьке судно, підкресливши, що екіпаж зазнав незначних пошкоджень.
Нагадаємо
Хусити продовжують атакувати кораблі з листопада як прояв підтримки палестинському народові.
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