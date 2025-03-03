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Хоррор в бушующем море: пассажиры круизного лайнера «Crown Princess» ранены после шторма возле Новой Зеландии

Киев • УНН

 • 25438 просмотра

Круизный лайнер «Crown Princess» с 3100 пассажирами попал в сильный шторм возле залива Милфорд-Саунд. В результате наклона судна 16 человек получили ранения, но лайнер продолжил запланированное путешествие.

Хоррор в бушующем море: пассажиры круизного лайнера «Crown Princess» ранены после шторма возле Новой Зеландии

«Crown Princess», способный разместить 3100 пассажиров на борту, пережил тяжелый опыт во время тура по Новой Зеландии. По меньшей мере 16 человек получили ранения, после того, как судно накренилось во время шторма.

Передает УНН с ссылкой на Рeople и СапЬегга Times.

Круизный лайнер  «Crown Princess», который совершал 14-дневный круиз из Сиднея (Австралия) туда и обратно, 25 февраля находился вблизи залива Милфорд-Саунд на юго-западе Новой Зеландии. Там лайнер попал в сильный шторм и начал наклоняться.

Находясь в Фьордленде, Новая Зеландия, Crown Princess столкнулась с сильным ветром во время смены курса, в результате чего судно ненадолго отклонилось от своего обычного движения, прежде чем стабилизировалось

- пояснил представитель The Crown Princess cruise.

Лайнер может вместить 3 100 пассажиров. Во время инцидента, 1 200 членов экипажа были вынуждены экстренно заботиться о путешественниках на круизном лайнере.

Наш экипаж быстро отреагировал, чтобы исправить ситуацию, и ни разу безопасность судна не была поставлена под угрозу

- говорится в официальном докладе компании круизного лайнера.

Ситуация оказалась сверхсложной.

Кадры показывают, как сильно «Кронпринцесса» была побита бурным морем и ветром. Корабль значительно накренился. Кастрюли и сковородки разлетались по камбузу, подносы с едой опрокидывались. Посуда разбилась, коричневый соус вылился на кухонный пол.

Пресс-секретарь добавил: «Мы извиняемся за любые неудобства, которые это могло вызвать, и ценим понимание наших гостей. «Кронпринцесса« остается в полной готовности и в безопасности, а путешествие продолжилось, как и было запланировано».

Напомним,

Сильнейший шторм «Эрминия» вызвал масштабные наводнения в итальянских регионах Тоскана и Лигурия. Во Франции объявлен «красный» уровень опасности в трех департаментах, где зафиксировано рекордное за 40 лет наводнение.

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле23.01.25, 14:50 • 107554 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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