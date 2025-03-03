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Хоррор у бурхливому морі: пасажири круїзного лайнера "Crown Princess" поранені після шторму біля Нової Зеландії

Київ • УНН

 • 25466 перегляди

Круїзний лайнер "Crown Princess" з 3100 пасажирами потрапив у сильний шторм біля затоки Мілфорд-Саунд. Внаслідок нахилу судна 16 осіб отримали поранення, але лайнер продовжив заплановану подорож.

Хоррор у бурхливому морі: пасажири круїзного лайнера "Crown Princess" поранені після шторму біля Нової Зеландії

"Crown Princess", здатний розмістити 3100 пасажирів на борту, пережив важкий досвід під час туру Новою Зеландією. Щонайменш 16 людей отримали поранення, після того, як судно накренилося під час шторму.

Передає УНН із посиланням на Рeople та Сanberra Times.

Круїзний лайнер  "Crown Princess", що здійснював 14-денний круїз із Сіднея (Австралія) туди і назад, 25 лютого знаходився поблизу затоки Мілфорд-Саунд на південному заході Нової Зеландіїю. Там лайнер потрапив у сильний шторм і почав нахилятися.

Перебуваючи у Фіордленді, Нова Зеландія, Crown Princess зіткнулася з сильним вітром під час зміни курсу, внаслідок чого судно ненадовго відхилилося від свого звичайного руху, перш ніж стабілізувалося

- пояснив речник The Crown Princess cruise.

Лайнер може вмістити 3 100 пасажирів. Під час інциденту, 1 200 членів екіпажу були змушені екстренно піклуватися про мандрівників на круїзному лайнері.

Наш екіпаж швидко відреагував, щоб виправити ситуацію, і жодного разу безпека судна не була поставлена під загрозу

- ідеться у офіційній доповіді компанії круїзного лайнера.

Ситуація виявилась надскладною.

Кадри показують, як сильно "Кронпринцеса" була побита бурхливим морем і вітром. Корабель значно нахилився. Каструлі та сковорідки розліталися по камбузу, таці з їжею перекидалися. Посуд розбився, коричневий соус вилився на кухонну підлогу.

Прес-секретар додав: "Ми вибачаємося за будь-які незручності, які це могло спричинити, і цінуємо розуміння наших гостей. "Кронпринцеса" залишається в повній готовності та в безпеці, а подорож продовжилася, як і було заплановано".

Нагадаємо

Найсильніший шторм "Ермінія" спричинив масштабні повені в італійських регіонах Тоскана і Лігурія. У Франції оголошено "червоний" рівень небезпеки в трьох департаментах, де зафіксовано рекордну за 40 років повінь.

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