Холод и дождь: в Гидрометцентре рассказали, когда будут благоприятные условия для посевной

По прогнозам синоптика, со 2 по 6 мая будут вполне благоприятные погодные условия для проведения посевной в Украине.

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«В общем, я могу сказать, что период дождливой погоды снова начнется с 5 мая. Сейчас мы будем иметь 2,3 и 4 мая небольшие дожди, на территории Хмельницкой области они вполне вероятны. И температура не очень высокая и дожди периодически там будут. Больше всего дождей мы ожидаем в течение следующих 10 дней, где-то с 7 мая снова начнутся дожди и в день, и ночью. Но они будут не большие, то есть скорее всего условия для выхода техники на поля будут создаваться», - рассказала Адаменко.

Она сообщила, что завтра и после завтра ожидается тепло до 20 градусов в день.

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«То есть быстро будет присыхать верхний слой почвы. Со 2 по 6 мая будут вполне благоприятные условия», - сказала Адаменко.

Адаменко отметила, что после 6-7 мая ожидается похолодание.

«Вероятность того, что с прекращением дождей 6-7 мая в зависимости от территории будет вторжение холодного воздуха и будут заморозки на почве. Пока активного и комфортного тепла не видно. Максимально, что мы можем ожидать – это 18 – 20 градусов тепла в день, и то, это касается западных областей – это именно 2-3 мая», - рассказала Адаменко.

Дополнение

Хмельницкая областная государственная администрация в конце апреля сообщала, что дождливая холодная погода, которая наблюдается с начала апреля затормозила проведение посевной на всей территории области. Всего посеяно более 117 тыс. га яровых культур, что составляет 14% к общему объему посева всех яровых культур. В Украине 13 областей начали сев сои.