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Через арктичне повітря: синоптик прогнозує похолодання в Україні

Через арктичне повітря: синоптик прогнозує похолодання в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Впродовж тижня з 1 по 7 травня очікується прохолодна та нестійка погода із заморозками у нічний час та опадами ближче до вихідних. Такий прогноз синоптика Ігоря Кібальчича поширив погодний сайт Meteoprog, пише УНН.

Деталі

"Умови погоди у перші дні травня будуть визначатися молодим антициклоном «Rixte», який сформується над Польщею і повільно просуватиметься у східному напрямку через Україну протягом понеділка – середи", - повідомив він.

За даними синоптика, під його впливом у першій половині тижня опадів не передбачається, проте вночі температура повітря відчутно знизиться; у західних, центральних, північних та місцями східних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Вдень очікується прогрівання повітря до цілком комфортних показників, додав він.

"З другої половини тижня атмосферний тиск почне поступово знижуватися і зросте ймовірність випадання дощів, а у вихідні розпочнеться суттєве похолодання у зв’язку з надходженням арктичного повітря зі Скандинавії", - вказав синоптик.

Нагадаємо

Синоптики дали прогноз на перші дні травня.

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