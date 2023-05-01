Через арктичне повітря: синоптик прогнозує похолодання в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Впродовж тижня з 1 по 7 травня очікується прохолодна та нестійка погода із заморозками у нічний час та опадами ближче до вихідних. Такий прогноз синоптика Ігоря Кібальчича поширив погодний сайт Meteoprog, пише УНН.
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"Умови погоди у перші дні травня будуть визначатися молодим антициклоном «Rixte», який сформується над Польщею і повільно просуватиметься у східному напрямку через Україну протягом понеділка – середи", - повідомив він.
За даними синоптика, під його впливом у першій половині тижня опадів не передбачається, проте вночі температура повітря відчутно знизиться; у західних, центральних, північних та місцями східних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Вдень очікується прогрівання повітря до цілком комфортних показників, додав він.
"З другої половини тижня атмосферний тиск почне поступово знижуватися і зросте ймовірність випадання дощів, а у вихідні розпочнеться суттєве похолодання у зв’язку з надходженням арктичного повітря зі Скандинавії", - вказав синоптик.
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