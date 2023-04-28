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Посівна-2023: 13 областей вже розпочали сіяти сою

Посівна-2023: 13 областей вже розпочали сіяти сою

Київ • УНН

 • 1757158 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні 13 областей розпочали сівбу сої. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, передає УНН.

Цитата

«Українські аграрії розпочали сівбу сої, зокрема 13 регіонів уже посіяли 18,8 тис. га», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зернових та зернобобових культур уже засіяно 1 млн 368 тис. га, з яких:

• ярої пшениці – 206,1 тис. га;

• ярого ячменю – 639,0 тис. га;

• гороху – 121,2 тис. га;

• вівса – 112,2 тис. га;

• кукурудзи – 252,7 тис. га;

• гречки – 0,33 тис. га;

• проса – 4,5 тис. га;

• інших зернових та зернобобових – 32 тис. га.

«За минулий тиждень всього посіяно 362,3 тис. га зернових та зернобобових культур, у лідерах сільгосптоваровиробники Сумщини – 70,9 тис. га», - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що сівбу цукрових буряків проводять аграрії 14 областей, посіяно – 96,1 тис. га. Соняшник сіють у всіх областях України, наразі посіяно – 490,2 тис. га.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що посівна-2023 в Україні набирає обертів, у лідерах аграрії Тернопільщини та Вінниччини.

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