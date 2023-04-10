Посівна-2023: у лідерах аграрії Тернопільщини та Вінниччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Посівна-2023 в Україні набирає обертів, у лідерах аграрії Тернопільщини та Вінниччини, повідомляють у парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики, пише УНН.
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За інформацією Мінагрополітики сільгосптоваровиробники на контрольованій Україною території всіма категоріями господарств посіяли вже 620,5 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких зокрема:
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- ярої пшениці - 126,7 тис. га;
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- ярого ячменю - 76,6 тис. га;
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- гороху - 73.1 тис. га;
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- вівса - 41,3 тис. га;
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- проса - 0,2 тис. га.
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У лідерах аграрії Тернопільщини, там вже посіяли 112,1 тис. га зернових та зернобобових культур.
До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини та Черкащини, посіяно - 25,6 тис. га, у лідерах Вінниччина.
До сівби соняшника приступили аграрії Миколаївщини, Одещини, Тернопільщини, Хмельниччини та Буковини, посіяно - 21 тис. га.
Нагадаємо
В усій Україні ще наприкінці березня стартувала посівна.