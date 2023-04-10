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Посевная-2023: в лидерах аграрии Тернопольской и Винницкой областей

Посевная-2023: в лидерах аграрии Тернопольской и Винницкой областей

Киев • УНН

 • 1111447 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Посевная-2023 в Украине набирает обороты, в лидерах аграрии Тернопольской и Винницкой областей, сообщают в парламентском комитете по вопросам аграрной и земельной политики, пишет УНН.

Детали

По информации Минагрополитики, сельхозтоваропроизводители на контролируемой Украиной территории всеми категориями хозяйств посеяли уже 620,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых в частности:

  • яровой пшеницы - 126,7 тыс. га;
  • ярового ячменя - 76,6 тыс. га;
  • гороха - 73,1 тыс. га;
  • овса - 41,3 тыс. га;
  • проса - 0,2 тыс. га.

В лидерах аграрии Тернопольской области, там уже посеяли 112,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей, посеяно - 25,6 тыс. га, в лидерах Винницкая область.

К севу подсолнечника приступили аграрии Николаевской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой и Буковины, посеяно - 21 тыс. га.

Напомним

Во всей Украине еще в конце марта стартовала посевная.

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