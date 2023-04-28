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Посевная-2023: 13 областей уже начали сеять сою

Посевная-2023: 13 областей уже начали сеять сою

Киев • УНН

 • 1757154 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине 13 областей начали сев сои. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.

Цитата

«Украинские аграрии начали сев сои, в частности 13 регионов уже посеяли 18,8 тыс. га», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что зерновых и зернобобовых культур уже засеяно 1 млн 368 тыс. га, из которых:

• яровой пшеницы – 206,1 тыс. га;

• ярового ячменя – 639,0 тыс. га;

• гороха – 121,2 тыс. га;

• овса – 112,2 тыс. га;

• кукурузы – 252,7 тыс. га;

• гречки – 0,33 тыс. га;

• проса – 4,5 тыс. га;

• других зерновых и зернобобовых – 32 тыс. га.

«За прошедшую неделю всего посеяно 362,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах сельхозтоваропроизводители Сумщины – 70,9 тыс. га», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что сев сахарной свеклы проводят аграрии 14 областей, посеяно – 96,1 тыс. га. Подсолнечник сеют во всех областях Украины, сейчас посеяно – 490,2 тыс. га.

Дополнение

Ранее сообщалось, что посевная-2023 в Украине набирает обороты, в лидерах аграрии Тернопольщины и Винницкой области.

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