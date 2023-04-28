Посевная-2023: 13 областей уже начали сеять сою
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине 13 областей начали сев сои. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
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«Украинские аграрии начали сев сои, в частности 13 регионов уже посеяли 18,8 тыс. га», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что зерновых и зернобобовых культур уже засеяно 1 млн 368 тыс. га, из которых:
• яровой пшеницы – 206,1 тыс. га;
• ярового ячменя – 639,0 тыс. га;
• гороха – 121,2 тыс. га;
• овса – 112,2 тыс. га;
• кукурузы – 252,7 тыс. га;
• гречки – 0,33 тыс. га;
• проса – 4,5 тыс. га;
• других зерновых и зернобобовых – 32 тыс. га.
«За прошедшую неделю всего посеяно 362,3 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в лидерах сельхозтоваропроизводители Сумщины – 70,9 тыс. га», - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что сев сахарной свеклы проводят аграрии 14 областей, посеяно – 96,1 тыс. га. Подсолнечник сеют во всех областях Украины, сейчас посеяно – 490,2 тыс. га.
Дополнение
Ранее сообщалось, что посевная-2023 в Украине набирает обороты, в лидерах аграрии Тернопольщины и Винницкой области.